Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem: 5 yaralı
Tokat'ta 5.6 büyüklükte depremin yaşandığı Tokat'ın Sulusaray ilçesinde panik yaparak kaçmaya çalışan 5 kişi yaralandı.
Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem: 5 yaralı
Tokat'ta 5.6 büyüklükte depremin yaşandığı Tokat'ın Sulusaray ilçesinde panik yaparak kaçmaya çalışan 5 kişi yaralandı
TOKAT - Tokat'ta 5.6 büyüklükte depremin yaşandığı Tokat'ın Sulusaray ilçesinde panik yaparak kaçmaya çalışan 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre depremin merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde depremin etkisiyle panik yaşayarak kaçmaya çalışan 5 kişi çeşitli şekillerde yaralandı. Yaralılar ilçe devlet hastanesinde tedavi altına alındı.