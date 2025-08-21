Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01.24'te 4 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, depremin yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Tokat'ın Sulusaray ilçesi 4 büyüklüğünde depremle sallandı.
TOKAT'TA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Tokat'ta gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 01.24'te meydana gelen depremin merkez üssünün Sulusaray ilçesi olduğunu açıkladı. Sarsıntı yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.2
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu açıkladı. Merkez üssünün Arpacıkaracay-Sulusaray olduğunu belirten Kandilli, derinliğin ise 5 kilometre olduğunu kaydetti.
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa