Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem

Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 01.24'te 4 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD, depremin yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Tokat'ın Sulusaray ilçesi 4 büyüklüğünde depremle sallandı.

TOKAT'TA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Tokat'ta gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 01.24'te meydana gelen depremin merkez üssünün Sulusaray ilçesi olduğunu açıkladı. Sarsıntı yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.2

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu açıkladı. Merkez üssünün Arpacıkaracay-Sulusaray olduğunu belirten Kandilli, derinliğin ise 5 kilometre olduğunu kaydetti.

Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor: 1 günde 61 Filistinli can verdi

Katliam planının ilk gününde bilanço çok yüksek
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Suriye'nin ithalat yasağı kararıyla ilgili Türkiye'den açıklama

Suriye'nin Türkiye'ye getirdiği yasak ortalığı karıştırdı
Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu

Gittikleri düğün felaketi oldu! Vücudunun yüzde 16'sı dondu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti hakkında şiddet iddiası

Ünlü çift hakkında şok iddia! Komşular yaşananlara şahit oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.