Tokat'ın Sulusaray ilçesi 4 büyüklüğünde depremle sallandı.

TOKAT'TA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Tokat'ta gece yarısı korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 01.24'te meydana gelen depremin merkez üssünün Sulusaray ilçesi olduğunu açıkladı. Sarsıntı yerin 7.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.2

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu açıkladı. Merkez üssünün Arpacıkaracay-Sulusaray olduğunu belirten Kandilli, derinliğin ise 5 kilometre olduğunu kaydetti.