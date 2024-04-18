Tokat'ta 4,7'lik depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

TOKAT - Tokat'ta yaşanan 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin güvenlik kameralarına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre, saat 01.06'da merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9,97 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntı, Sivas ve Yozgat illerinden de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar büyük bir panik yaşayarak kendilerini dışarı attı. Deprem anı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde ahırda bulunan büyükbaş hayvanların birden ayağa kalktıkları görüldü. Başka bir görüntüde ise bakkal tezgahından gelen sesin ardından sarsıntı meydana geldi. Deprem nedeniyle herhangi can ve mal kaybı yaşanmadı.