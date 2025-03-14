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Tokat'ta 25 Keçiyi Yakarak Telef Eden Şahıs Gözaltına Alındı

Tokat'ta 25 Keçiyi Yakarak Telef Eden Şahıs Gözaltına Alındı
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Tokat'ın Zile ilçesinde sosyal medyada eziyet görüntüleriyle gündeme gelen A.A., 25 keçiyi yakarak telef etmekten gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde 25 keçiyi yakarak telef eden ve küçükbaş hayvana eziyet görüntüleriyle gündeme gelen A.A. gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Şeyhköy köyünde küçükbaş hayvana eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşılan A.A. hakkında soruşturma başlatıldı. Görüntülerin yayılması üzerine Zile Kaymakamlığı devreye girdi, jandarma ekipleri şüphelinin kimliğini tespit ederek A.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise korkunç bir manzara ortaya çıktı. Evde 25 keçinin yakılarak telef olduğu belirlendi. Telef olan hayvanlar Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından köydeki bir alana Kepçeler ile taşınarak toprağa gömüldü. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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