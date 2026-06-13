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Tokat'ta 24 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari jandarma operasyonuyla yakalandı

Tokat'ta 24 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari jandarma operasyonuyla yakalandı
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Tokat'ta hakkında 8 ayrı suçtan 24 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 aydır aranan firari hükümlü M.A., jandarma ekiplerinin fiziki ve teknik takibi sonucu yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Tokat'ta hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 24 yıl 9 ay hapis cezası bulunan ve 7 aydır aranan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında hakkında 8 ayrı suç dosyasından kesinleşmiş 24 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.A.'nın izini sürdü. Yaklaşık 7 aydır aranan firari hükümlünün yakalanması için Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından fiziki ve teknik takip gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yeri tespit edilen M.A., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Hükümlü jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Tokat İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların gece gündüz aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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