Tokat'ta 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı

Tokat'ta kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.U., yapılan fiziki ve teknik takip sonucu yakalandı. Firari hükümlü adli makamlara teslim edildi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, "Tokat İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın huzur ve güveni için en küçük ipuçlarını bile değerlendirip suç ve suçlu bağlantılarını ortaya koyarak, suçluları adalete teslim etmek için 7/24 aralıksız olarak çalışmalarına devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - TOKAT