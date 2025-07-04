Tokat-Sivas Karayolunda Trafik Kazası: 4 Yaralı

Tokat-Sivas karayolu Yatmış mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sivas istikametinden Tokat yönüne seyir halinde olan S.A. idaresindeki 06 DMB 358 plakalı Chevrolet marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki araziye savruldu. Ters dönen araçta bulunan sürücü S.A. ile birlikte yolcular S.Ö., K.G. ve B.K.A. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tokat'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT