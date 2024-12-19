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Tokat-Niksar Yolunda Tır Sıkıştı, Trafik 1 Saat Durd ?

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Tokat-Niksar yolunda baraj yapımında kullanılan cebri boru parçasını taşıyan bir tırın virajı alamaması nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin müdahalesi sonrası trafik 1 saat sonra normale döndü.

Tokat- Niksar yolunda sıkışan tır nedeniyle trafik 1 saat durdu

TOKAT - Baraj yapımında kullanılan cebri boru parçasını taşıyan tırın Niksar'da virajı alamaması nedeniyle Tokat- Niksar yolu bir saat trafiğe kapandı.

Adana'dan Samsun'a gitmekte olan ve baraj yapımında kullanılan cebri boru parçasını taşıyan tır, Niksar ilçesi Dönekse mevkiindeki virajı alamadı. Virajda sıkışan tır nedeniyle Tokat-Niksar yolu bir süreliğine trafiğe kapandı. Olay yerine gelen trafik polisleri ve firma yetkilileri, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından tırın manevra yapmasını sağladı. Yolun tekrardan trafiğe açılmasıyla birlikte sürücüler rahat bir nefes aldı.

Tokat-Niksar Yolunda Tır Sıkıştı, Trafik 1 Saat Durd ?
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÖZATA - 3.Sayfa
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