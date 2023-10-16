Tokat'ın Zile ilçesinde ormanda odun keserken silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Küçüközlü köyünde ormanda odun kesen köylülerin üzerlerine silahla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu yaralanan ve ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Ün, yolda yaşamını yitirdi. Ün'ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayın köylüler arasında arazi anlaşmazlığından kaynaklanmış olabileceğinin değerlendirildiği, şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi için jandarma ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.