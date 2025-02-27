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Tokat'ın Niksar ilçesinde odunlukta yangın paniği

Tokat'ın Niksar ilçesinde odunlukta yangın paniği
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Tokat'ın Niksar ilçesinde bir odunlukta meydana gelen yangın, gece saatlerinde başladı. Yangın, kısa sürede büyüyerek mahalle sakinlerinde paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak çevreye yayılmasını önledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor, can kaybı yok.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde, gece saatlerinde bir odunlukta yangın çıktı. Zeki Sarıkaya'ya ait olduğu öğrenilen odunlukta içerisinde zirai ekipman, odun ve çeşitli eşyaların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Roma Arsenali yakınlarında meydana gelen yangın, alevlerin geceyi aydınlatmasıyla mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hızlı müdahaleyle yangının çevreye yayılmasını önledi. Kontrol altına alınan yangın, tamamen söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, herhangi bir can kaybı olmadığı öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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