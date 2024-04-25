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Tokat'ın Erbaa ilçesinde traktör kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde yol kenarında devrilmiş traktör bulundu. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek Mesut Çetin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yol kenarında devrilmiş traktör gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Mesut Çetin'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay önceki gün 18: 00 sıralarında yalandı. İddiaya göre vatandaşlar Erbaa ilçesi Madenli köyü Barak yaylası üzerindeki yolun kenarında 10 metre aşağıya yuvarlanmış şekilde traktör olduğunu gördü. İhbar üzerine jandarma ekipleri olay yerine geldi. Olaya müdahale eden Jandarma Asayiş Timi, OYİT ekibi ve Trafik timi ile birlikte yapılan incelemede Madenli köyünde ikamet eden 45 yaşındaki Mesut Çetin'in olduğunu tespit etti. Çetin'in cansız bedeni olay yerinden alınarak Erbaa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılacak otopsinin ardından kesin ölüm nedeni belirlenecek. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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