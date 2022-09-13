Tokat haberleri... Tokat'ta aynı yerde ikinci kez çıkan orman yangını kontrol altına alındı 3. Sayfa Haberleri Tokat bölgesinden gelen habere göre Tokat'ın Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylasında ormanlık alanda ikinci kez çıkan yangın kontrol altına alındı. Tokat'ın Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylasında ormanlık alanda ikinci kez çıkan yangın kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Reşadiye'nin Erikbelen yaylası sınırları içerisinde bulunan karaçam ormanında ikinci kez çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Yangına Orman İşletme Şefliği, Reşadiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekipler soğutma çalışması başlattı. Yangında 1 hektara yakın alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı. - TOKAT Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Reşadiye Tokat 3. Sayfa Haberler

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