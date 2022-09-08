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Tokat haber... Tokat'ta korkutan yangın

3. Sayfa Haberleri

Tokat haber... Tokat'ta korkutan yangın

Tokat haberi: Tokat'ta bir ağılda meydana gelen yangın korkuttu, o anlar kameralara yansıdı.

Tokat'ta bir ağılda meydana gelen yangın korkuttu, o anlar kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre yangın; Çay Mahallesinde İbrahim İnan'a ait ağılda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahşaptan yapılı olan ağılda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin yükseldiği yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 15 dakika süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ağılda küçükbaş hayvan bulunmaması mal kaybını önledi. Ağılın sahibi İnan, yaklaşık 300 küçükbaş hayvan kapasiteli ağılın biranda alev aldığını söyledi. Elektrik bağlı olmayan ağılıda yangının neden çıktığını henüz öğrenemediklerini ifade eden İnan, "Küçükbaş hayvanlarımız yaylada idi. Biranda alev aldı. Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. Şüphelendiğimiz kimse yok" dedi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İbrahim İnan Tokat 3. Sayfa Haberler

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