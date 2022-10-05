Tokat haberleri... Tokat'ta "zurna" cinayetinin zanlısı soruları cevapsız bıraktı
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Tokat habere göre Tokat'ta "zurna" cinayetinin zanlısı soruları cevapsız bıraktı Tokat'ta 'zurna' cinayetinin zanlısı basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktıNiksar'ın Çay köyünde meydana gelen olayda, tek başına yaşayan Rıza Saban evinde ölü olarak bulundu.
Tokat'ta "zurna" cinayetinin zanlısı soruları cevapsız bıraktı
TOKAT - Tokat'ta 'zurna' cinayetinin zanlısı basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı
Niksar'ın Çay köyünde meydana gelen olayda, tek başına yaşayan Rıza Saban evinde ölü olarak bulundu. Yaşlı adamın kafasına balta ile vurulmak suretiyle öldürüldüğü tespit edildi. Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT dedektifleri tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu olayın faili olduğu belirlenen T.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli T.K. ifadesinde, borcuna karşılık zurnasına yaşlı adamın el koyduğunu ve zurnasını almak için eve gittiğinde aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü ileri sürdü.
Basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı
Cinayet zanlısı işlemlerin ardından Niksar Adliyesine sevk edildi. Şahıs basın mensuplarının "cinayeti neden işlediniz" şeklindeki sorularını cevapsız bıraktı. 7 çocuk babası Saban'ın cansız bedeni ise otopsi işlemleri için Tokat Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayı ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Öldürülen yaşlı adamla cinayet zanlısı aynı karede
Öte yandan öldürülen yaşlı adamın davul, cinayet zanlısının ise zurna çaldığı görüntüler sosyal medyada yer aldı.