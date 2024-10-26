Tofaş Kartal ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Otomobil ile çarpışan Tofaş parçalara ayrıldı: 3 yaralı

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde otomobil ile çarpışan Tofaş Kartal'ın kağıt gibi parçalandığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ruhşen Gökhan Ö.'nün kullandığı Tofaş Kartal marka/model otomobil, Türkeli ilçesinden Ayancık istikametine seyir halindeyken, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Kazada Kartal parçalara ayrılırken, diğer otomobil ise yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Ruhşen Gökhan Ö. ve araç içerisinde bulunan Ali Ö. ve Barış K. yaralanarak, sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.