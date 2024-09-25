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Tofaş Hurdaya Döndü: Tokat'ta Kamyonetle Çarpışma

Tofaş Hurdaya Döndü: Tokat'ta Kamyonetle Çarpışma
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, kamyonetle çarpışan Tofaş otomobil hurdaya dönerken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumları iyi olduğu bildirildi.

Kamyonetle çarpışan Tofaş hurdaya döndü: 3 yaralı

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesi kamyonetle çarpışan Tofaş otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Erbaa ilçesi otogar köprüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Karayaka istikametinden Erbaa yönünde seyir halinde olan F.T. idaresindeki 60 AFB 151 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile Kırkpınar Caddesi'nden yola çıkan M.T. yönetimindeki 60 ABF 695 plakalı Ford marka kamyonet çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü F.T. ile yolcular A.E. ve B.U. yaralandı. Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN KONYAR - 3.Sayfa

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