Tırın Çarptığı Otomobil Site Bahçesine Uçtu: 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da tırın çarptığı iddia edilen otomobil, yoldan çıkarak bir site bahçesine düştü. Kaza sonucunda sürücü ve çocuğu hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Tırın çarptığı otomobil site bahçesine uçtu: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da tırın çarptığı iddia edilen otomobil yoldan çıkarak site bahçesine uçtu. Kaza sonrası otomobil sürücüsü anne ve çocuğu yaralandı.

Kaza, Çorlu ilçesi Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri Adliye mevkiinde meydana geldi. OSB istikametine seyrederken tırın çarptığı iddia edilen G.S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, ağaca çarpıp site bahçesine girdi.

Park halindeki araçlara çarparak durabilen otomobilde sürücü G.S. ve çocuğu hafif yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya karışan tır ve sürücüsünün yakalanması için polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TAYYAR - 3.Sayfa
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB'den iddialara yanıt

İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB noktayı koydu
Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Alişan'ın sözleri yürek burktu

Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Alişan'ın sözleri yürek burktu
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü

Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
Demet Akbağ'ı yıkan ölüm! Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti

Demet Akbağ'ı yıkan ölüm! Acısını sevenleriyle paylaştı
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
Real Madridli yıldız Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı

Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.