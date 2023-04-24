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Elektrik direğine çarpan araç alev aldı! Karı koca yanarak can verdi

3. Sayfa Haberleri

İzmir'in Tire ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs elektrik direğine çarptı. Yan yatan minibüs alev alev yandı. Araç içerisinde bulunan karı koca çıkan yangında hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı.

Saat 05.45 sıralarında Tire - Selçuk Karayolu Küçükkale Mahallesi yakınlarında Selçuk istikametinden Tire istikametine seyir halinde olan Hüseyin Yazıcı idaresindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptı.

KAZA SONRASI YANMAYA BAŞLADI

Yan yatan minibüs bir anda alev alev yanmaya başladı. Kazayı ve alevleri gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yanan minibüsü söndürdü.

Elektrik direğine çarpan araç alev aldı! Karı koca yanarak can verdi

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri ise yaptığı kontrollerde minibüsün ön tarafında bulunan Hüseyin Yazıcı ve Zehra Yazıcı'nın hayatını kaybettiği, arka koltukta bulunan S.D. ise ağır şekilde yaralandığı belirlendi. Yaralı, ambulans ile Tire Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, karı kocanın cansız bedeni savcının incelemesi ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrik direğine çarpan araç alev aldı! Karı koca yanarak can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yakup Fatih Şaşmaz - 3. Sayfa

Tragger İzmir 3. Sayfa Haberler

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