Tırın üzerinden yola savrulan ahşap paletler sürücülere zor anlar yaşattı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bir tırın üzerinden yola saçılan ahşap paletler, sürücülere zor anlar yaşattı

Olay, Kastamonu-Sinop kara yolu Hanönü ilçesine bağlı Vakıf mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tırın üzerinde bulunan ahşap paletler yola savruldu. Paletlerin yola saçılması nedeniyle kara yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgede güvenlik önlemi alınırken, bir süre trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kara yolları ekiplerince paletler yoldan kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı