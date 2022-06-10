Tır, tünelde arıza yapan otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler

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Tır, tünelde arıza yapan otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tır, tünelde arıza yapan otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı Ordu'da tünel içerisinde arıza yapan otomobile tır çarptı, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı Ordu'da tünel içerisinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tır, tünelde arıza yapan otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Ordu'da tünel içerisinde arıza yapan otomobile tır çarptı, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı

ORDU - Ordu'da tünel içerisinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Ordu Çevreyolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı.

Kaza, Ordu Çevre Yolu Öceli Tüneli içerisinde, Ordu'dan Samsun istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamza Bolat idaresindeki 64 ER 663 plakalı otomobil, tünel içerisinde arızalandı. Bu sırada araçta bulunan kişiler, Bolat idaresindeki otomobili iterek kenara çekmeye çalıştı. Otomobili fark edemeyen S.Ö. idaresindeki 34 BA 9905 plakalı tır, otomobile yan taraftan çarptı. Kaza nedeniyle savrulan otomobil savrularak, tünelin yan duvarına çarptı.

Çevre yolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapatıldı

Kaza nedeniyle aracı iten iki kişi ile araçta bulunan bir kişi hafif yaralanırken, durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve polis ekipleri, farklı bir kazanın yaşanmaması adına bölgede güvenlik önlemleri alarak, Ordu Çevre Yolu'nu ulaşıma kapattı. Uzun trafik kuyruklarının olduğu yol üzerinde sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine güçlükle intikal etti. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü Hamza Bolat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan tır sürücüsü S.Ö. ile diğer 2 yaralı sağlık ekiplerince kentteki bir hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ulaşım yeniden normale dönerken, polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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