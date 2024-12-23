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Tır, Telefon Direklerine Takıldı ve Direk Devrildi

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Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bir tır, sarkan telefon tellerine takılarak mahsur kaldı ve bu esnada telefon direği tırın üzerine devrildi. Olayda yaralanan kimse olmazken, polis ekipleri müdahale etti.

Tır telefon direğindeki tellere takıldı, telefon direği tırın üstüne devrildi

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, yoldan geçen bir tır telefon direklerindeki tellerin sarkması sebebiyle tellere takıldı. Aracın tellere takılması ile telefon direği tırın üstüne devrildi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Ömer Hüner'in kullandığı tır geçtiği yolda telefon tellerinin sarkması sonucu tellere takılarak mahsur kaldı. Aracın takılmasıyla telefon direği tırın üzerine devrildi. Yaralanan kimsenin olmadığı olaya polis ekipleri müdahale etti. Yetkililerin gelerek kabloların toplanmasıyla tır kurtuldu.

Tır, Telefon Direklerine Takıldı ve Direk Devrildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN SARIBIYIK - 3.Sayfa
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