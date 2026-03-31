Kazaya sinirlenen tırcı "Aynama vurdun" deyip, meslektaşına demir sopayla saldırdı

Hatay'da iki tır sürücüsünün karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası, sinirlenen bir tır sürücüsü demir sopayla meslektaşına saldırarak küfür etti. Darp edilen sürücü, saldırı anını kayda aldı ve jandarmaya şikayette bulundu.

Hatay'da yaşanan kaza sonrası "Aynama vurdun" diyen tır sürücüsü, demir sopayla meslektaşını tır içerisinde darp etti ve küfürler yağdırdı. Darp edilen ve "Ben sana yanlış yapmadım, niye küfür ediyorsun" diyerek meslektaşını durdurmaya çalışan tır sürücüsü o anları kayıt altına aldı.

Olay, Türkiye'nin Suriye'ye açılan kapısı olan Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yaşandı. Tampon bölgeye geçerek yük boşaltmak için bekleyen iki tırın karıştığı maddi hasarlı kaza yaşandı. Kazaya sinirlenen tır sürücüsü, aracından inerek küfür ve hakaretlerle demir sopayla meslektaşına saldırdı.

Darp edilen tır sürücüsü tarafından saldırı anları kayıt altına alındı. Görüntülerde, kızgın tır sürücüsünün aracından inerek meslektaşına demir sopayla saldırdığı, araca zarar verdiği ve küfür ile hakaret ettiği görüldü. Saldırı anını kayıt altına alan ve ağzından yaralanan tır sürücüsü, meslektaşını "Ben sana yanlış yapmadım, niye küfür ediyorsun. Arabaya vurma, bu görüntüyü jandarmaya göndereceğim" diyerek durdurmaya çalıştı. Konuyla ilgili jandarmaya durumu taşıyan tır sürücüsünün şikayetçi olduğu öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı
Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti

Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın

İsrailli genç kıza teşekkür eden İranlı, bu yanıtı hiç beklemiyordu
12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar

12 yıl boyunca adım adım izlenmiş! İşte gizlice çekilen fotoğraflar
Güney Sudan'da bir maden ocağına yapılan silahlı saldırıda en az 74 kişi öldü

Maden ocağında katliam! Çok sayıda ölü var
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı

Bu görüntüden sonra dışardan sipariş verirken iki kez düşüneceksiniz
İranlı erkek ile İsrailli genç kızın canlı yayındaki sohbetine bakın

İsrailli genç kıza teşekkür eden İranlı, bu yanıtı hiç beklemiyordu
Polisin talebini reddetti, 350 bin lira ceza yedi

Polisin talebini reddeden sürücüye hayatı boyunca unutamayacağı ceza
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber

Belediye başkanını tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber