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Tır sürücüsü Çağlayan, Muş-Solhan kazası raporuna kamera görüntüleriyle itiraz etti

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Tır sürücüsü Çağlayan, Muş-Solhan kazası raporuna kamera görüntüleriyle itiraz etti
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Muş-Solhan yolunda 5 Eylül'deki kazada tır sürücüsü Mehmet Şerif Çağlayan, tamamen kusurlu gösterildiğini iddia ederek rapora itiraz etti. Çağlayan, dönüşünü tamamladıktan sonra arkadan gelen otomobilin çarptığını öne sürerek kamera görüntülerinin incelenmesini istedi.

Muş-Solhan kara yolunda meydana gelen trafik kazasının ardından kusurlu gösterildiğini iddia eden tır sürücüsü Mehmet Şerif Çağlayan, kaza anının güvenlik kameralarına yansıdığını belirterek hazırlanan rapora itiraz etti.

Muş-Solhan kara yolunda 5 Eylül'de meydana gelen trafik kazasının ardından tır sürücüsü Mehmet Şerif Çağlayan, trafik jandarması tarafından hazırlanan kaza tespit raporunda tamamen kusurlu gösterildiğini öne sürerek duruma tepki gösterdi. Yeni yapılan cezaevi yakınlarında meydana gelen kazada, tali yoldan ana yola çıkarak dönüşünü tamamladığını belirten Çağlayan, arkadan gelen otomobilin tırına çarptığını iddia etti. Kaza anının güvenlik kameralarına yansıdığını ifade eden Çağlayan, raporun yeniden değerlendirilmesini istedi.

Yaklaşık 31 yıldır kamyon şoförlüğü yaptığını belirten Mehmet Şerif Çağlayan, "Ben Yazla köyündenim. 1995 yılından beri kamyon şoförlüğü yapıyorum. Muş-Solhan arasında yeni yapılan cezaevi yakınlarında kaza yaptım. Cezaevi yolundan çıkıp ana yola girdim ve dönüşümü tamamladım. Bu sırada arkadan gelen otomobil tırımın arka kısmına çarptı. Ancak hazırlanan raporda tamamen kusurlu olduğum belirtildi. Ben bunu kabul etmiyorum. Tali yoldan ana yola çıktığımı kabul ediyorum ama dönüşümü tamamlamıştım. Araç arkadan gelip bana çarptı. Kaza anına ait saniye saniye kamera görüntüleri var. Buna rağmen bütün suçun bana yüklenmesini doğru bulmuyorum" dedi.

Kazaya karışan otomobilin İstanbul'dan Bitlis istikametine seyir halinde olduğunu ifade eden Çağlayan, "Aracın çok hızlı geldiğini düşünüyorum. Bana çarptıktan sonra sol taraftaki bariyerlere çarptı. Sürücünün yaralandığını kendi gözlerimle gördüm. Onun da mağdur olmasını istemem. Ancak ben de mağdurum. 1995 yılından beri bu işi yapıyorum, böyle bir kazayla karşılaşmadım. Trafik jandarmasının hazırladığı rapora itiraz ettim. Kamera görüntülerinin incelenmesini istiyorum. Ben hatalı değilken tamamen hatalı gösterildiğimi düşünüyorum. Hukuki yollardan hakkımı arayacağım. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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