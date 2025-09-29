Tır Şoförünün Arkadaşlarından 'Adalet' Konvoyu

Samsun'un Kavak ilçesinde trafik tartışması sonrası 73 yaşındaki Mustafa Kaya'nın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 16 yıl 8 ay hapis cezası alan tır şoförünün arkadaşları tır konvoyu yaparak "adalet" istedi.

6 Nisan 2023 tarihinde Kavak ilçesi Karadağ Mahallesi, Samsun-Ankara karayolunun 52. kilometresinde meydana gelen olayda, Adem Kaya yönetimindeki yabancı plakalı otomobil ile Mustafa Demir'in kullandığı 55 SB 560 plakalı tır arasında sollama nedeniyle tartışma çıktı. Her iki sürücü araçlarını yol kenarına çekerek durdu. Bu sırada otomobilde bulunan Ali Kaya ve Mustafa Kaya da araçtan inerek tır şoförüyle tartışmaya katıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Demir tırını hareket ettirdi. Bu esnada 73 yaşındaki Mustafa Kaya aracın altında kalarak ağır yaralandı. Ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tır şoförlerinden destek

16 yıl 8 ay hapis cezası alan Mustafa Demir'in tır şoförü arkadaşları, Kavak ilçesinde toplanarak konvoy yaptılar. Basın açıklaması yapan Mustafa Demir'in arkadaşları "adalet" çağrısında bulundular. Mustafa Demir'in eşi Zübeyde Demir de konvoya katıldı. Zübeyde Demir akabinde bir açıklama yaparak dosyanın yeniden açılmasını istediğini, eşinin haklı bir bir şekilde yargılanmasını, adaletten başka bir şey istemediğini söyledi. Demir, "Eşimi yargılayın ama karşı tarafı da yargılayacaksınız. Hangi cesaretle bu tırın önüne geçebiliyorsunuz. Eşim yol vermiş, yoluna gitsene. Benim eşimin dosyasını haklıca inceleyin. Başka bir şey istemiyorum" dedi. - SAMSUN