TIR şoförü telefonunda porno izlerken kazaya sebep oldu: İki çocuk babası hayatını kaybetti

İngiltere'de yaşanan korkunç bir kazada, TIR şoförü direksiyon başında telefonunda porno izlerken önündeki trafiği fark etmedi ve iki çocuk babası bir adamın ölümüne neden oldu.

Olay, 17 Mayıs 2023'te Lancashire'da M58 otoyolunda meydana geldi. 43 yaşındaki TIR şoförü Neil Platt, direksiyon başında telefonuna dalmıştı. Sosyal medya uygulaması X'te çıplak kadın fotoğraflarına bakarken önünde duran araçları görmedi.

Platt'ın kullandığı TIR, kuyrukta bekleyen 46 yaşındaki Danny Aitchison'un Hyundai Kona'sına hızla çarptı. Aitchison'un aracı çarpmanın etkisiyle bir tankerin arkasına sıkıştı ve anında alev aldı. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Mahkemede ortaya çıkan bilgilere göre, Platt üç saat süren yolculuğu boyunca sık sık telefonuna bakmış, X, TikTok ve YouTube gibi uygulamalarda vakit geçirmişti.

Hakim Ian Unsworth, Platt'ı 10 yıl hapis cezasına çarptırdı ve şunları söyledi:

"Yoldayken sergilediğiniz bencil ve sorumsuz davranış akıl almaz. Bu sadece kısa bir bakış değildi, kilometreler boyunca dikkatinizi yoldan ayırdınız. Siz adeta tonlarca ağırlığında bir ölüm makinesiydiniz."

Liverpoollu iki çocuk babası Danny Aitchison'un hayatına mal olan bu kazanın ardından, şoför Platt daha önce suçunu kabul etmişti.