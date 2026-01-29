Bursa'daki tır kazasında hayatını kaybeden sürücü toprağa verildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen talaş yüklü tırın altında kalarak hayatını kaybeden sürücü, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde meydana geldi. Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasından yüklediği talaşı ilçe merkezine taşıyan Emrah Aydın (29) yönetimindeki 16 AUC 722 plakalı tır, yokuş aşağı virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yağmur suyu kanalına düşen tır, karşı yöne devrildi. Kaza sırasında araçtan fırlayan sürücü, dorsenin altında kalarak sıkıştı. Yolun ulaşıma kapanmasıyla bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 30 dakika süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan ağır yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözyaşları arasında defnedildi

Emrah Aydın'ın kısa süre önce eşinden ayrıldığı ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Aydın'ın cenazesi, Fatih Mahallesi'ndeki Fetih 1453 Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - BURSA