Haberler

Tır ışıklarda duran tankere çarptı: 1 ölü

Tır ışıklarda duran tankere çarptı: 1 ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Orhangazi'de meydana gelen trafik kazasında otomotiv yedek parça yüklü bir tır, önünde trafik ışıklarında bekleyen akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

Bursa'nın Orhangazi'de meydana gelen trafik kazasında otomotiv yedek parça yüklü bir tır, önünde trafik ışıklarında bekleyen akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza sabah 06.00 sıralarında Yalova-Bursa Karayolu Orhangazi Göl Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Yaşar Yüksel (58) idaresindeki 16 AYK 564 plakalı tır Orhangazi Göl Işıklı kavşağında trafik ışıklarında bekleyen bir akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Kaza sonrasında hurdaya dönen tır sürücüsü araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevkedildi. İtfaiye ekipleri sürücü Yaşar Yüksel'i araç içinden çıkardı. Sağlık ekipleri talihsiz sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Trafik kontrollü sağlandı

Kaza nedeniyle Yalova-Bursa karayolu Orhangazi Göl kavşağında polis güvenlik önlemleri aldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı. Araçların kaldırılmasından sonra ise trafik normale döndü. Kazada hayatını kaybeden tır sürücüsü Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'ın 'Özgürlük Projesi' bugün başlıyor! Hürmüz'de 2 bin gemi mahsur

Özgürlük Projesi başlıyor! Trump mahsur kalan 2 bin gemi için devrede
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor

Kabine toplanıyor! Milyonların merak ettiği soru bugün yanıt bulacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser'den açıklama

Sahnede anlattığı fıkra, bir şehrimizin tepkisini çekti
156 şubeli dev marketin sattığı köfteden kanatlı eti ve taşlık çıktı

156 şubesi olan dev markette vatandaşları isyan ettirecek hile
Kasımpaşa kümede kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti

Haftaya 1 puan alırlarsa ligde kalacaklar
Dev kamyon kalabalığa daldı, 3 kişi öldü 40 kişi yaralandı

Canavar kamyon kontrolden çıktı ortalık kan gölüne döndü
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser'den açıklama

Sahnede anlattığı fıkra, bir şehrimizin tepkisini çekti
İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

İspanya Başbakanını taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
Gençlerbirliği'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü

Felaketi yaşadı!