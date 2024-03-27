Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü 3 yaralı

Sivas'ın Gürün ilçesinde tır ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde tır ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre kaza Kayseri- Malatya Karayolu ilçe çıkışında meydana geldi. 50 ADF 035 plakalı Mercedes marka alçıpan yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu bariyerlere çarptıktan sonra refüjü aşıp yan yola geçerek yan yattı. Yan yatan tırda bulunan alçıpanlar karşı yönden gelen 01 LE 212 plakalı Tofaş marka aracın üzerine devrildi. Kaza da ilk belirlemelere göre kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Öte yandan Kayseri Malatya D-300 karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.