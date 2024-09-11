Üye Girişi
Haberler

Kural ihlalleriyle dolu kaza! Şans eseri ölen olmadı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da tır ve iki otomobilin karıştığı kazada otomobillerden biri takla atarken diğeri yol kenarında bulunan bahçeye daldı. Hiçbir yaralının olmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara'da bir tır sürücüsü, virajı dönmek için duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla atarken, kazaya karışan diğer araç ise yol kenarında yeşil alana devrildi.

SÜRATLE GELEN TIR 2 ARACI KAZAYA SÜRÜKLEDİ

Kaza, Beypazarı ilçesi Kırbaşı Mevkiinde meydana geldi. Sola dönmek üzere sinyal veren otomobile rağmen süratini düşürmeyen tır, ters yönden sollama yapmak isterken iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir otomobil takla atarken diğer araç ise direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan park alanına girdi. Kazada can kaybı veya yaralanma olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa

Beypazarı Otomobil Güvenlik 3-sayfa Kırbaşı Ankara trafik Güncel Kaza

Narin cinayeti soruşturmasında yeni itiraf: Salim Güran baskı yaptı, korktuğum için Narin'i gördüğümü söyledim

Narin cinayeti soruşturmasının seyrini değiştirecek yeni itiraf

 Narin Güran cinayetini Adli Tıp'ta özel olarak saklanan 'dedektif böcekler' çözecek

Narin'i nasıl öldürdüler? Cinayetteki kilit soruyu 'dedektif böcekler' çözecek

 'Bir şey gördüm söyleyemiyorum' diyerek ağlamıştı! Kadın muhabir ne gördüğünü açıkladı

"Bir şey gördüm söyleyemiyorum" demişti! Neyle karşılaştığını günler sonra açıkladı
Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi! CHP'li vekil eline dürbün alıp havada uçak aradı

Gideri gelirinin 169 katı! Bu havaalanına 6 yıldır tek bir yolcu bile inmedi
500

Yorumlar (2)

Ö AKGÜN:

Kamyonun önünden sola dönen araç kusurlu. Niye 3e bölünmüş sosyal medya ki ?

9
11
yanıtYanıtla
Gokhan Ozkan:

Sola dönen araç sinyal vermediyse kusurlu, verdiyse bile aynaya zamanında bakmadığı için yine kusurlu, kamyon şehir içinde 50 km hız sınırı olan ara yolda aşıri hızlı, en az 80-90 km gibi bir hızda o yüzden o da kusurlu, adam zamanında sol sinyal verdiyse ekstra kusurlu, sağa dönen araç da yolu kontrol etmeden çıkış yaptığı için kusurlu.

1
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor-Beşiktaş maçı şifresiz mi? Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçını neden alınmayacak? EXXEN canlı izle! (HULLY CITY- SHEFFIELD) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! EXXEN spor canlı izle Hull City - Sheffield Utd maçı ne zaman? Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit bulundu mu, son durum ne? 12 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 12 Eylül hangi burç? 12 Eylül burcu yükseleni ne? 12 Eylül burç özellikleri nedir? Bahar Candan olayı nedir, davası ne oldu? Bahar Candan çıktı mı, son durum nedir? TUS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: TUS sonuçları ne zaman açıklanacak? TUS sonuçları nasıl sorgulanır? Mehmet Sepil kimdir? Halk Tv konuğu Mehmet Sepil kaç yaşında, nereli? Mehmet Sepil biyografisi! 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı! Üvey babaanne 2 yaşındaki çocuğu neden balkondan attı? Olay nerede oldu? Çocuğun sağlık durumu nasıl? Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak canlı izle! 12 Eylül Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak saat kaçta başlıyor, son bölüm ne oldu?
title