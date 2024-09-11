Kural ihlalleriyle dolu kaza! Şans eseri ölen olmadı

Ankara'da bir tır sürücüsü, virajı dönmek için duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil takla atarken, kazaya karışan diğer araç ise yol kenarında yeşil alana devrildi.

SÜRATLE GELEN TIR 2 ARACI KAZAYA SÜRÜKLEDİ

Kaza, Beypazarı ilçesi Kırbaşı Mevkiinde meydana geldi. Sola dönmek üzere sinyal veren otomobile rağmen süratini düşürmeyen tır, ters yönden sollama yapmak isterken iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir otomobil takla atarken diğer araç ise direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan park alanına girdi. Kazada can kaybı veya yaralanma olmadı.