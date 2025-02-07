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Tır dorsesinde Afganistan uyruklu 5 göçmen yakalandı

Tır dorsesinde Afganistan uyruklu 5 göçmen yakalandı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde polisin durdurduğu tırın dorsesinde 5 kaçak göçmen yakalandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde polisin durdurduğu tırın dorsesinde 5 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri saklayan tır sürücüsü gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri bir tırda kaçak göçmenler olduğu bilgisi aldı. Iğdır'dan İstanbul istikametin seyir halinde olan B.Ş. idaresindeki tır, D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda polis ekiplerince durduruldu. Ekipler, yaptıkları kontroller sonucu ülkeye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen 5 Afgan uyruklu şahsı yakaladı. Afganistan uyruklu 5 kişi Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken tır şoförü gözaltına alındı. Tır şoförü B.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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