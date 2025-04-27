Tinerle Ateşe Konektör Genç Ağır Yaralandı

Yaktığı ateşe tiner döken genç alevler içinde kalarak ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da yaktığı ateşe tınar döken genç, tinerin parlaması sonucu alevler içinde kalarak ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesi Çeşme Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan K.evinde yaktığı ateşe tiner dökünce tinerin aniden parlaması sonucu alevler içinde kaldı. Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan Özcan K. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yüzünden ellerinden ve vücudunun farklı yerlerinden yanarak yaralanan Özcan K., Samsun'daki hastanenin yanık bölümünün yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Özcan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.