Bakan Fidan: PKK ya kendi isteğiyle silah bırakacak ya da bıraktıracağız

Bakan Fidan'dan tarihi rest: Ya kendileri silah bırakacak...
Erdoğan, Arapça öğretmeninin cenaze namazına katıldı

Erdoğan'dan öğretmenine son veda! Tabutuna böyle omuz verdi
Türkiye'nin dev şirketi Fransızlara satılıyor

Türkiye'nin dev şirketi Fransızlara satılıyor
Yağmur duası sırasında yağmur yağdı

Duaya başladıkları gibi soluğu kapalı alanda aldılar

Tinerle Ateşe Konektör Genç Ağır Yaralandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun’un Alaçam ilçesinde, yaktığı ateşe tiner döken genç tinerin parlaması sonucu alevler içinde kalarak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yaktığı ateşe tiner döken genç alevler içinde kalarak ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da yaktığı ateşe tınar döken genç, tinerin parlaması sonucu alevler içinde kalarak ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesi Çeşme Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özcan K.evinde yaktığı ateşe tiner dökünce tinerin aniden parlaması sonucu alevler içinde kaldı. Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan Özcan K. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yüzünden ellerinden ve vücudunun farklı yerlerinden yanarak yaralanan Özcan K., Samsun'daki hastanenin yanık bölümünün yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Özcan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.