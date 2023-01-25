Tinerin tutuşması sonucu alevler içinde kalan işçinin arkadaşları o anları anlattı

Gümüşhane'de sobayı yakmaya çalışırken tiner tenekesinin patlaması sonucu alev alan İhsan Kaplan'ı söndürüp ilk müdahaleyi yapanlar o anları anlattı.

Bağlarbaşı Mahallesindeki küçük sanayi sitesinde demir doğrama işi yapan bir firmada çalışan İhsan Kaplan (39) sabah saatlerinde ısınmak için yakmaya çalıştığı sobaya tiner dökerken alev alan tiner dolu tenekenin patlaması sonucu alevler içinde kalmıştı.

Tiner dolu tenekenin bomba gibi parlayıp patlaması sonucu elbiseleri tutuşan işçi Kaplan, önce lavaboya koşarak yangını söndürmek istemiş başaramayınca dışarıya doğru çıkmaya başlayınca bu kez komşularının müdahalesiyle söndürülmüştü.

O anların güvenlik kameralarına yansıdığı olayda yanan İhsan Kaplan'a ilk müdahaleyi yapanlardan Hasan Rezai "Biz yan dükkandaydık. Patlama sesi duyunca koşarak geldik. Buraya girdiğimde yangını gördüm ve kafasını suyun altına tuttuğunu gördüm. O anda şoka girdim. Yanar vaziyette bize doğru geldi arkadaşım montunu çıkarıp ona sararak birlikte dışarı çıkarıp söndürdük" dedi.

Kaplan'ın tutuşan elbiselerini montunu çıkararak söndüren çalışanlardan Kadir Metin ise arkadaşını kurtardığı için mutlu olduğunu söyledi.

İşyeri sahibi Servet Avcıoğlu olay anında işyerinde olmadığını, işyerinde tüm iş güvenliği tedbirlerinin alındığını belirterek, "Çalışanım sabah gelmiş, sobayı yakmaya çalışırken yanan sobanın içerisine tiner dökmeye çalışmış. O arada da alevler tenekeye temas edince patlama ve ardından yangın oldu. Çalışanımızın yüzü gözü yanmış. Şuanda çok şükür iyi. Yangın tüplerinden diğer tedbirlere kadar iş güvenliği tedbirlerimiz zaten vardı. Yandaki mobilyacı arkadaşın çalışanları sesi duyunca gelmiş montlarıyla kurtarmışlar. Ailesi Bitlis'te. Yoğun bakımda yanıklarından dolayı tedavi altında. Hastaneye gittim ve kendisiyle de konuştum. Ağrıları var. 1-2 gün yoğun bakımın ardından servise alacaklar. İnşallah iyi olacak. Biz böyle bir şey olmasını istemezdik" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından vücudunda 2.derece yanıklar oluşan Kaplan, Gümüşhane Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı. - GÜMÜŞHANE