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TikTok Deneyi Faciası: 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

TikTok Deneyi Faciası: 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Bornova ilçesinde 10 yaşındaki Mert Yetiştiren, TikTok'ta izlediği bir video sonrası deney yapmak amacıyla üzerine kolonya döküp ateşe vererek yangın çıkardı. Hastaneye kaldırılan çocuk, 16 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki bir çocuk, TikTok'ta izlediği videodan etkilenerek deney yapmak için üzerine kolonya döküp çakmakla kendini yaktı. Hastaneye kaldırılan çocuk, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi.

Olay, 17 Aralık günü Bornova ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına olduğu öğrenilen 10 yaşındaki Mert Yetiştiren, TikTok'ta kolonya yakma akımı videolarını izleyerek deney yaptı. Üzerine kolonya döken ve çakmakla ateşe veren küçük çocuk daha sonra alevleri söndüremedi ve vücudunda yanıklar meydana geldi. Zor çabalarla ateşleri söndüren çocuk daha sonra durumu telefonla ailesine bildirdi. Eve gelen anne daha sonra Mert Yetiştiren'i hastaneye kaldırdı.

16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Mert Yetiştiren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemenin ardından küçük çocuk, yakınları tarafından toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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