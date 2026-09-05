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Marmaris'te Ticari Teknede Rahatsızlanan Vatandaş Sahil Güvenlikle Tahliye Edildi

Marmaris'te Ticari Teknede Rahatsızlanan Vatandaş Sahil Güvenlikle Tahliye Edildi
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden ticari bir teknede rahatsızlanan vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle tahliye edildi. Bota alınan hasta, kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında seyreden ticari teknede rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi.

Marmaris ilçesi açıklarında seyreden ticari teknede bir vatandaşın rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çarı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botu rahatsızlanan vatandaşı bota alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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