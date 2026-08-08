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Ereğli'de Ticari Taksi Otomobile Çarptı: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Ereğli'de Ticari Taksi Otomobile Çarptı: Araç Kullanılamaz Hale Geldi
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari taksi, aynı istikamette seyreden otomobile arkadan çarptı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ticari taksi, aynı istikamette seyreden otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, ticari taksi kullanılamaz hale geldi.

Kaza, Ereğli ilçesinde çarşı merkezi istikametinden Kepez istikametine giden yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 67 T 5099 plakalı ticari taksi, aynı yönde seyir halinde bulunan S.K. idaresindeki 67 AGC 944 plakalı otomobile, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ticari taksi ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelirken, kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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