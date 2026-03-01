Gümrüklerde 828 milyon 272 bin liralık uyuşturucu madde ele geçirildi

Haberler

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ambarlı Limanı, Kapıkule ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda yapılan üç ayrı operasyonda toplam 484 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Uyuşturucu maddelerin piyasa değeri 828 milyon lira olarak belirlendi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Ambarlı Limanı, Kapıkule Gümrük Kapısı ve Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen üç ayrı operasyonda toplam piyasa değeri 828 milyon 272 bin lira olan 484 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan uyuşturucu maddelerin imha edildiği bildirildi.

İstanbul Ambarlı Limanı'nda düzenlenen ilk operasyonda, Ekvator çıkışlı olup liman üzerinden Türkiye'den transit geçeceği belirlenen 2 konteynerde arama yapıldı. Aramalarda, 3 ton 350 kilo balık ununa emdirilmiş 127 kilo kokain ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen tırda yapılan kontrollerde 305 kilo esrar bulundu.

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda düzenlenen üçüncü operasyonda da İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen bir tırda 52 kilo esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçılığının, terörizmin finansmanı ve kara para aklama faaliyetlerinin en önemli gelir kaynaklarından biri olduğuna dikkat çekilirken, Gümrükler Muhafaza Teşkilatı'nın bu alandaki mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

Olaylarla ilgili olarak Bakırköy, Büyükçekmece, Edirne ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ANKARA

