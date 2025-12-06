Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadelesini sürdürüyor

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, piyasa değeri 1 milyar 179 milyon lira olan, 394 kilo metamfetamin yakalaması gerçekleştirdi. Yakalanan uyuşturucu madde imha edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında, Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gürbulak Gümrük Sahası'na gelen bir tır şüpheli olarak değerlendirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen çalışma neticesinde, NARKOKİM timleri, X-Ray tarama sistemiyle gerçekleştirdiği kontrollerde, aracın yasal yükünün arasına gizlenmiş halde 394 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

Yapılan incelemelerde, ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 1 milyar 179 milyon lira olduğu tespit edildi.

Olay kapsamında ele geçirilen uyuşturucu madde imha edildi. Gürbulak Gümrük Muhafaza ekiplerinin koordineli çalışmasıyla bir kaçakçılık girişimi daha engellendi.

Olayla ilgili, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde adli soruşturma başlatıldı.

Gümrükler Muhafaza ekipleri; toplum sağlığını tehdit eden, organize suç gruplarını besleyen ve ülke güvenliğini zayıflatan uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi, gelişmiş analiz sistemleri ve kesintisiz operasyon kabiliyetiyle kararlılıkla sürdürüyor.

Uyuşturucu ticaretinin; bağımlılığı artıran, kamu düzenini bozan, suç örgütlerine finansman sağlayan ve gençlerin geleceğini tehdit eden bir faaliyet olduğu bilinciyle Ticaret Bakanlığınca yürütülen mücadele, sıfır tolerans ilkesiyle devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin ekonomik güvenliği, toplum sağlığı ve kamu düzeninin korunması amacıyla; uyuşturucu kaçakçılığı dahil olmak üzere her türlü kaçakçılık faaliyetine karşı kararlı duruşundan taviz vermeden mücadelesini sürdürüyor. - ANKARA