Üye Girişi
Haberler
Muhalifler, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u tamamen ele geçirdi

Esad'ın giderayak kurduğu kirli plan da çöktü

 Esad kaçarken İsrail'e stratejik noktaların adreslerini vermiş

Uçağa binerken hazırladığı listeyi İsrail'e vermiş

 Rusya'dan 'Esad güvende' açıklaması

Rusya'ya kaçan Esad'dan yeni haber
Beyaz Saray: 2012'de Suriye'de kaçırılan Austin Tice'ın bulunması için Türklerle çalışıyoruz

"Onu kurtarabilmek için Türklerle birlikte çalışıyoruz"

THY ve Pegasus uçaklarına yıldırım düştü!

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THY'nin İstanbul-Abu Dabi, Pegasus'un İstanbul-Çukurova uçuşunu yapan uçaklara kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etmesi sonucu her iki uçak da İstanbul'a dönmek zorunda kaldı. Pilotlar anonsla yolcuları bilgilendirirken yıldırım düşmesi sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İstanbul'da yağışlı ve fırtınalı hava, uçuş seferlerini olumsuz etkiledi. Hava Sosyal Medya'nın aktardığı bilgilere göre, THY'nin TK868 sefer sayılı İstanbul-Abu Dabi uçağına kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Yıldırım sonrası yaşananları yolculara açıklayan kaptan pilot, kontrol amacıyla uçağın İstanbul'a döndüğünü duyurdu.

THY'DEN SONRA PEGASUS UÇAĞINA DA YILDIRIM DÜŞTÜ

THY uçağından sonra Pegasus'un İstanbul- Çukurova seferini gerçekleştiren uçağına da kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Bu durum üzerine pilotlar, uçağın incelenmesi için Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na dönme kararı aldı. Uçaktan indirilen yolcular yeni tahsis edilen uçağa alındı.

Yıldırım düşmesi sonucu her iki uçakta da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

THY ve Pegasus uçaklarına yıldırım düştü!
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
img

Netanyahu'dan Suriyeli muhaliflere tehdit: Ağır bedel ödetiriz
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
img

HGS uygulamasına siber saldırı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Soli Özel kimdir? Soli Özel kaç yaşında, nereli? Soli Özel'in hayatı ve kariyeri! Hamdi Ulukaya kimdir ve nereli? Hamdi Ulukaya ne iş yapıyor? Esra Erol ''Keskin Ailesi'' olayı nedir? İvana Sert kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu İvana Sert kaç yaşında, nereli? İvana Sert biyografisi! Mahmut Arıkan kimdir? Halk Tv konuğu Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli? Mahmut Arıkan biyografisi! HALKA ARZ || Sümer Varlık Yönetim halka arz oldu mu? Sümer Varlık Yönetim halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı şifresiz mi? HGS nasıl hacklendi? 11 Aralık HGS uygulamasından bildirim geliyor mu? HGS uygulaması hacklendi mi? PTT'den açıklama geldi! HGS uygulamasına siber saldırı mı oldu? SON DAKİKA DEPREM! 11 Aralık deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Depremin büyüklüğü kaç, nerede hissedildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.