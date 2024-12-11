THY ve Pegasus uçaklarına yıldırım düştü!

İstanbul'da yağışlı ve fırtınalı hava, uçuş seferlerini olumsuz etkiledi. Hava Sosyal Medya'nın aktardığı bilgilere göre, THY'nin TK868 sefer sayılı İstanbul-Abu Dabi uçağına kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Yıldırım sonrası yaşananları yolculara açıklayan kaptan pilot, kontrol amacıyla uçağın İstanbul'a döndüğünü duyurdu.

THY'DEN SONRA PEGASUS UÇAĞINA DA YILDIRIM DÜŞTÜ

THY uçağından sonra Pegasus'un İstanbul- Çukurova seferini gerçekleştiren uçağına da kalkıştan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Bu durum üzerine pilotlar, uçağın incelenmesi için Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na dönme kararı aldı. Uçaktan indirilen yolcular yeni tahsis edilen uçağa alındı.

Yıldırım düşmesi sonucu her iki uçakta da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.