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ABD'nin Texas eyaletinde sel: 2 ölü

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ABD'nin Texas eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 2 kişi öldü, yüzlerce kurtarma operasyonu yapıldı. Vali rekor yağış uyarısı yaptı.

ABD'nin Texas eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Texas eyaletini vuran şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Yerleşim yerleri suya gömülürken, çok sayıda kişi evlerinde ve yollarda mahsur kaldı. Texas Valisi Greg Abbott bir karavanın ve bir aracın sel suyuna kapılması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Abbott acil müdahale ekiplerinin 230 kurtarma operasyonu gerçekleştirdiğini belirtirken eyaletin "rekor" seviyede yağış alabileceği uyarısında bulundu.

Texas Hill Country bölgesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen selde çoğunluğu çocuk olmak üzere en az 135 kişi yaşamını yitirmişti. - TEXAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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