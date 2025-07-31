Ters Yöne Giren Sürücüye Ceza Kesildi

Ters Yöne Giren Sürücüye Ceza Kesildi
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Ümraniye'de ters yöne girerek trafiği tehlikeye atan ve kendini 'emniyet aracı' olarak tanıtan sürücüye 14 bin 594 TL ceza uygulandı. Olayın sosyal medyada yayımlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Ümraniye'de, ters yöne girerek trafiği tehlikeye atan ve aracının 'emniyet aracı' olduğunu söyleyerek diğer sürücüleri tehdit eden şahıs hakkında 14 bin 594 TL idari para cezası uygulandı.

Ümraniye geçtiğimiz gün, ters yöne girerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücü, aracın 'emniyet aracı' olduğunu söyleyerek diğer araç sürücülerine tehditler savurmuştu. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Söz konusu aracın emniyet birimleri ile ilgisinin olmadığı belirlendi.

Görüntülerde yer alan aracın Büyükçekmece İlçesi İstiklal Mahallesi'nde park halinde olduğu tespit edildi. Araç sürücüsünün S.Y.D.(23) isimli şahıs olduğu belirlenerek şahıs yakalandı. Şahıs hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında ilgili maddelerden 14 bin 594 TL idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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