Ters Yönde Giden Sürücü Kazaya Sebep Oldu

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Elazığ'da ters yönde ilerleyen bir sürücü, kazaya davetiye çıkardı. Olay, Ahmet Kabaklı Bulvarında meydana geldi ve anlar araç kamerasına yansıdı.

Ters yönde giden sürücü kazaya davetiye çıkarttı

ELAZIĞ - Elazığ'da ters yönde ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkardı.

Olay, Harput Mahallesi yolu Ahmet Kabaklı Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir sürücü aracıyla ters yönde ilerleyeme başladı. Metrelerce ters yönde ilerleyen sürücü kazaya davetiye çıkartırken o anlar araç kamerasına anbean yansıdı. Araç bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa
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