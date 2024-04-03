Tunceli'de terör örgütüne ait sığınaklar ve malzemeler ele geçirildi

Tunceli'nin Hozat ilçesinde terör örgütüne ait 2 sığınak ile patlayıcı madde, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirilirken sığınaklar imha edildi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde 2 Nisanda Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından elde edilen bilgiler neticesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Aliboğazı bölgesinde operasyon düzenlendi. Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli İstihbarat Teşkilatımızdan elde edilen bilgiler neticesinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız ile beraber yapılan çalışmalar sonucu, 2 Nisan 2024 tarihinde Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde icra edilen Şehit Savcı Murat Uzun 2024-14 Operasyonu kapsamında tespit edilen 2 mağara içerisinde patlayıcı maddeler mühimmatlar ve yaşam malzemeleri ele geçirilip imha edilmiştir" dedi.

Operasyonda tespit edilen sığınağın imhası kayıt altına alındı. - TUNCELİ