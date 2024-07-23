Terörist Yusuf Kalkan, TSK tarafından etkisiz hale getirildi

Terörist Yusuf Kalkan, TSK tarafından düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi

TSK'nın hava harekatı sonucu kırmızı kategoride aranan bir terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Terör örgütü PKK/KCK mensubu Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyine kilit vurmaya devam ediyor. TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlediği hava harekatında, 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birisi ise "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından kırmızı kategoride aranan Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu öğrenildi.