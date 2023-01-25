Terör örgütüne yardım suçlamasıyla yargılanan İBB yöneticisi Yavuz Saltık'ın adli kontrol tedbiri kaldırıldı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yönetici olan Yavuz Saltık'ın, terör örgütü PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER'in, örgütle bağlantısını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada mahkeme heyeti, Saltık'ın oy çokluğuyla adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına hükmetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER)'nin, örgütle bağlantısını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği iddiasıyla 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Yavuz Saltık ve avukatları hazır bulundu.

"İşten çıkarılma anlamında haksızlığa uğradığım için İBB ile de ayrı bir dava halindeyim"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Fatma Yavuz Korkmaz, kendisinin İnanç Masası'nda görevli olduğunu belirterek, "Bize mesela cami ve mescitlerin temizliğine ilişkin talepler geliyordu. DİAYDER derneğiyle de ilişki kuran bizdik. Beni Ekrem Baran'la tanıştıran Mahir Polat'dır. Zaman zaman ihtiyaçlarına ilişkin Baran ile görüşürdüm. Onun dışında herhangi bir görüşme yapmadım. Normalde görevim gereği bu kartları DİAYDER'e benim vermem gerekirken Mahir Polat tarafından mobinge uğradığım için ben vermiyordum. Zaten bu yüzden işten çıkarılma anlamında haksızlığa uğradığım için İBB ile de ayrı bir dava halindeyim" dedi.

"Yavuz Saltık'ın bu davayla bir ilgisinin olduğunu düşünmüyorum, özne yanlış kurulmuş"

Tanıklığına devam eden Korkmaz, "Mahir Polat'la benim davam var diye hakikati karartacak değilim. Bir kişinin özellikle korunduğunu düşünüyorum ve bunun alakasız insanlara yüklendiği gördüm. Tüm bu yapılan şeyler Mahir Polat'ın inisiyatifinde yapılan şeyler. Onun özellikle korunduğunu düşünüyorum, yükün diğerlerine paylaştırıldığını düşünüyorum. Herkes 'Mahir Bey söyledi yaptık' demeleri gerekirken demiyorlar. Yavuz Saltık'ın bu davayla bir ilgisinin olduğunu düşünmüyorum, özne yanlış kurulmuş. DİAYDER'le ilk teması ben kurdum, bunu da Mahir Polat vasıtasıyla yaptım. Beni özellikle Ekrem Baran'la tanıştırdı ve onunla ilgilenmem için görevlendirdi. Ben de sürekli Ekrem Baran'la iletişim halindeydim" ifadelerini kullandı.

Duruşmada savuma yapan Yavuz Saltık, bu davada bulunmasının nedeninin birinin kendisiyle olan husumeti olduğunu ve hakikatin duruşma bittiğine ortaya çıkacağını düşündüğünü söyledi.

Alınan savunmaların ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanık Saltık'ın adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı karara şerh koydu

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Saltık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi. Oy çokluğuyla alınan karara mahkeme başkanı muhalefet şerhi koydu.

Olayın geçmişi

PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen DİAYDER yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu sanıkların İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davada mahkeme, tanık olarak dinlenen 2 İBB çalışanı hakkında ihbarda bulunulmasına karar vermişti.

Yapılan ihbar sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmış, şüpheli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık'ın, Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (DİAYDER), terör örgütü PKK ile iltisaklını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği belirtilerek 'terör örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.