Kırşehir'de Sosyal Medyada Terör Örgütü Propagandasına Gözaltı

KIRŞEHİR(İHA)– Kırşehir'de sosyal medya üzerinden dini istismar eden terör örgütlerini övücü ve destekleyici nitelikte paylaşımlar yaptığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden dini istismar eden terör örgütlerini övücü ve destekleyici nitelikte paylaşımlar yaptığı tespit edilen M.M. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı