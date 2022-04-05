Terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı belirlenen öğretmen tutuklandı
AA - 3. Sayfa
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan öğretmen, Hakkari'de görev yaptığı okulda öğrencileri ikna ederek terör örgütü PKK'ya eleman kazandırdığı gerekçesiyle tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hakkari'de bir okulda öğretmenlik yapan ve öğrencileri ikna ederek terör örgütü PKK'ya çok sayıda eleman kazandırdığı belirlenen M.B.D'nin (46) Üsküdar'da bir adreste olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
BELGELERDE İSMİ GEÇİYOR
Terör örgütü üyelerinden ele geçirilen belgelerde de ismi geçen M.B.D., 31 Mart Perşembe günü Üsküdar'da, gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Hakkında gizli tanık beyanı bulunan ve örgütsel dokümanlarda adı geçen şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Halil Demir - 3. Sayfa