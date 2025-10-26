Haberler

Terör örgütü PKK Türkiye'den çekildi mi? SON DAKİKA!

Terör örgütü PKK Türkiye'den çekildi mi? SON DAKİKA!
Güncelleme:
11 Temmuz'da Kuzey Irak'ta silahları yakan terör örgütü PKK, 25 teröristin katıldığı bir basın toplantısı düzenledi. Terör örgütü PKK bu toplantıda hangi açıklamalarda bulundu? Terör örgütü PKK Türkiye'den çekildi mi? Detaylar haberimizde!

11 Temmuz'da Kuzey Irak'ta silahları yakan terör örgütü Pkk, 25 teröristin katıldığı bir basın toplantısında tarihi açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK Türkiye'den çekildi mi? Detaylar haberimizde...

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK NEDİR?

Terör örgütü PKK, 1978 yılında Abdullah Öcalan liderliğinde kurulan ve "bölücü terör örgütü" olarak tanımladığımız bir yapılanmadır. Örgüt, 1984 yılından itibaren silahlı eylemlerine başlamış, Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde yıllarca süren terör saldırılarıyla binlerce askerimizin hayatını kaybetmesine yol açmıştır.

Terör örgütü PKK, yıllar içinde farklı adlar altında yeniden yapılanmış, şehir yapılanmaları ve yurt dışı kampları aracılığıyla etkinliğini sürdürmüştür. Ancak Türkiye'nin kararlı mücadelesi, uluslararası baskılar ve iç siyasi dinamikler, örgütün ciddi zayıflama sürecine girmesine neden olmuştur.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK AÇILIMI NEDİR?

Terör örgütü PKK, Kürtçe "Partiya Karkerên Kurdistanê" ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçeye çevrildiğinde "Kürdistan İşçi Partisi" anlamına gelmektedir.

Terör örgütü PKK Türkiye'den çekildi mi? SON DAKİKA!

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK TÜRKİYE'DEN ÇEKİLDİ Mİ?

2025 yılı Ekim ayı itibarıyla terör örgütü PKK, Kuzey Irak'ta yaptığı bir açıklamayla Türkiye'deki tüm faaliyetlerini durdurduğunu ve ülke sınırları içindeki güçlerini geri çektiğini duyurdu. Örgüt adına yapılan açıklamada, "Ortadoğu'da yaşanan savaşların Türkiye ve Kürt halkının geleceğini tehdit eder hale gelmesi" gerekçesiyle bu kararın alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat 2025 tarihli "Barış ve Demokratik Toplum" çağrısının sürece yön verdiği belirtilirken, "Türkiye sınırları içinde çatışma riski oluşturan tüm güçlerimizi geri çekme işlemini gerçekleştirmekteyiz" denildi. Açıklamaya aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 25 örgüt mensubunun katıldığı bildirildi.

Örgütün açıklamasında, "Medya Savunma Alanlarına ulaşan grupların bir kısmı şu anda burada bulunmakta, ayrıca sınır bölgelerinde de benzer tedbirler alınmaktadır" ifadeleri yer aldı. Bu beyan, örgütün Türkiye içindeki silahlı unsurlarını sınır dışına çıkarma sürecini fiilen başlattığı şeklinde yorumlandı.

Söz konusu karar, DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirmesi planlanan görüşme öncesinde duyuruldu. Bu gelişme, "Terörsüz Türkiye" sürecinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürece destek verdiğini açıklaması, siyasi zeminde bu adımın önemini artırdı.

PKK'nın daha önce 11 Temmuz 2025'te düzenlediği törende silahlarını yaktığını açıklamıştı.

Kaynak: Haberler.com / Dilara Yıldız - 3.Sayfa
Haberler.com
title
