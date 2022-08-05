PKK'lı 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pkk terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2002 ve 2021 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükkeri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 68'e yükseldi" ifadeleri kaydedildi.