PKK'lı 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu - Haberler

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PKK'lı 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

PKK'lı 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

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İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pkk terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2002 ve 2021 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükkeri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren  teslim olan  örgüt mensubu sayısı 68'e yükseldi" ifadeleri kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı Jandarma PKK 3. Sayfa Güncel Haberler

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