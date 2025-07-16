Tercan'da Kumaş ve Kozmetik Yüklü Tır Yangını

Tercan'da Kumaş ve Kozmetik Yüklü Tır Yangını
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Erzincan'ın Tercan ilçesinde bir tırın dorsesi alev alev yanarken, sürücü yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın kontrol altına alınamayınca çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Tır, yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde kumaş ve kozmetik yüklü tırın dorsesi alev alev yandı.

Olay, Erzincan - Erzurum kara yolu üzeri Tercan ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İran uyruklu sürücünün yönetimindeki 63 AB 373 plakalı tır, Erzincan-Erzurum kara yolunda ilerlediği sırada dorsesinden alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.

Kısa sürede büyüyen yangın kontrol altına alınamayınca çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, güvenlik önlemi olarak kara yolunu geçici süreliğine ulaşıma kapattı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında tırın dorsesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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