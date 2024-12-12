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Tercan'da Emniyet Kemeri Eğitimi: Simülasyon Aracı ile Karşılaşılan Kazalar Anlatıldı

Tercan'da Emniyet Kemeri Eğitimi: Simülasyon Aracı ile Karşılaşılan Kazalar Anlatıldı
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Erzincan İl Jandarma Komutanlığı, Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte trafik güvenliği eğitimi düzenleyerek, öğrencilere emniyet kemerinin önemini simülasyon aracıyla gösterdi. Eğitimde, kazalardaki riskler ve emniyet kemerinin hayati önemi vurgulandı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı simülasyon aracı ile Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, Tercan Anadolu Lisesi öğrencilerine ve personeline trafik güvenlik eğitimi verildi.

Sahada bulunan jandarma ekipleri, ilk önce trafik kurallarını, emniyet kemerinin önemini sözlü olarak aktardılar. Daha sonra öğrenciler emniyet kemeri simülasyon aracına bindirilerek, emniyet kemerinin önemi uygulamalı olarak anlatıldı.

Emniyet kemerinin trafik kazasında ne denli önemli olduğunu anlatmak, trafik kazalarındaki ölüm oranını en aza indirmek amacıyla düzenlenen eğitimde, vatandaşlar ve öğrenciler sırasıyla emniyet simülasyon aracına bindirildi. Ekiplerin kontrolünde emniyet kemeri simülasyon aracına binen vatandaşlar ters dönen, çarpmanın şiddetiyle sağa, sola savrulan araç içerisinde trafik kazası anlarına tanıklık ettiler. Emniyet kemeri simülasyon aracını test eden öğrenciler ve vatandaşlar, araçtan indikten sonra emniyet kemerinin önemini anladıklarını söyleyerek, bundan sonra trafiğe çıktıklarında emniyet kemeri takacaklarının sözünü verdiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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